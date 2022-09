Cidades de Dom Inocêncio e Marcos Parente entram em estado de emergência devido a estiagem

A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em mais 10 cidades do País atingidas por desastres naturais. A portaria com os reconhecimentos federais foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (27). No Piauí as cidades de Dom Inocêncio e Padre Marcos tiveram a emergência reconhecida devido ao período de estiagem.

Curiosamente o decreto é publicado menos de um ano depois de outra situação de emergência ser reconhecida na cidade de Dom Inocêncio, em outubro do ano passado a cidade também entrou em estado de emergência. Dos 10 municípios, oito passam por um período de estiagem. São eles: Alfredo Chaves, no Espírito Santo, Prata e Sumé, na Paraíba, Brejão e Santa Maria do Cambucá, em Pernambuco, Dom Inocêncio e Padre Marcos, no Piauí, e Luís Gomes, no Rio Grande do Norte.

Campos Sales, no Ceará, enfrenta a seca, que é uma ausência de chuvas mais longa do que a estiagem. Já a cidade de Penha, em Santa Catarina, foi atingida por um vendaval.

