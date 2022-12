Cidades do Piauí recebem R$ 87 milhões do FPM amanhã

Na próxima quinta (29) de dezembro, os cofres públicos das cidades do Piauí recebem o repasse do 3º decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Ao todo os municípios do Estado receberão mais de R$ 87 milhões. Teresina ficará com o maior percentual do repasse, R$ 17,7 milhões, Parnaíba vem em seguida com R$ 2,6 milhões, Picos R$ 1 milhão, Piripiri R$ 935 mil e Floriano R$ 857 mil.



O valor total chega a R$ 3.328.769.524,18, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 4.160.961.905,23.

Comparado ao mesmo decêndio do ano anterior, o valor apresenta queda de 0,5%. Com relação ao acumulado do mês, o valor apresentou crescimento de 20,08% em relação ao mesmo período do ano anterior. Levando-se em conta a inflação do período, comparado ao mesmo período do ano anterior, o valor representa queda de 5,36%.

Dentro do mês de dezembro, ainda levando em consideração a inflação do período, a soma dos três decêndios mostra que o FPM está em crescimento de 14,22% dentro do mês, se comparado ao mesmo período de 2021.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

Com informações CNM