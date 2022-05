Cinco prefeitos se filiam ao PT para fortalecer candidaturas do bloco governista

Cinco prefeitos se filiaram ao Partido dos Trabalhadores na manhã desta quarta (20). Nonatinho de Várzea Branca, Barroso Neto de Santa Cruz do Piauí, Manoel Portela Neto de Aroazes, Bill de Deus de Aroeiras do Itaim e Orlando Costa de Fartura chegam ao PT para fortalecer as pré-candidaturas da base governista para cargos majoritários e proporcionais.



Apesar de todos os prefeitos já votarem nos candidatos da base governista, os gestores deixam os partidos PTB e Republicanos após as siglas se alinharem à direita nacionalmente. Três dos prefeitos apoiam o deputado estadual Nerinho e dois se alinham com o grupos de Flávio Nogueira e do filho.

FOTO: Tarcio Cruz

Pré-candidato ao governo, Rafael Fonteles ressaltou a importância de receber lideranças na base aliada e explicou que a conjuntura nacional forçou os prefeitos a tomarem a decisão. “Esses prefeitos estavam em partidos que optaram por seguir o presidente da República e não estavam confortáveis por que fazem parte do time do Lula. É um fortalecimento do time do Lula, Wellington e Rafael e um fortalecimento do PT que recebe mais líderes que se somam a esse time que quer o melhor do Piauí e do Brasil”, afirmou.

Já o prefeito de Santa Cruz do Piauí, Barroso Neto, que deixou o PTB para se filiar ao PT, lembrou a parceria histórica com o ex-governador Wellington Dias para justificar a saída. “Tenho muita gratidão ao deputado Nerinho, ao PTB, ao ex-senador João Vicente. Não estamos aliados ao presidente Bolsonaro, estamos com o presidente Lula, e a convite do PT estadual aceitamos essa filiação. É um partido que fez muito pelo Piauí e pelo Brasil e fez muito por Santa Cruz do Piauí e por isso estamos entrando no partido”, finalizou o prefeito.



FOTO: Tarcio Cruz/O DIA

