Ciro anuncia R$ 26 milhões em recursos para obras de drenagem em Teresina

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) anunciou recursos da ordem de R$ 26 milhões para conclusão das obras da galeria da zona Leste e para início dos trabalhos de drenagem no Conjunto Torquato Neto, ambos em Teresina.



“O trabalho continua em prol do meu querido Piauí. Essas importantes obras são um sonho que finalmente será realizado”, afirmou o senador Ciro Nogueira, já com as suas atividades retomadas no Senado Federal.

A primeira etapa das obras da galeria na zona Leste tem previsão para ser entregue até o fim deste mês de janeiro. Sai do cruzamento da avenida Homero Castelo Branco, chegando até trecho da avenida Cajuína, às margens do rio Poty.

Resolve, de vez por todas, um problema antigo na região. Todos os anos, em épocas de muita chuva, este trecho na avenida Homero ficava bastante alagado. No ano passado causou a morte de uma pessoa, que teve seu carro arrastado pelas águas.

FOTO: Ciro Nogueira/ O DIA

Já as obras de construção da galeria do Torquato Neto, zona Sul de Teresina, eram esperadas há muito tempo. Irão beneficiar mais de 8 mil famílias que vinham sofrendo em épocas de muita chuva, com alagamentos e enchentes.

No ano de 2018 uma moradora foi encontrada morta, após ser levada por uma enxurrada. Desde que o Conjunto Torquato Neto foi lançado que reivindicam por obras de drenagem.

“É sempre uma satisfação trabalhar pelo meu Piauí, especialmente por nossa capital Teresina. Dar solução para problemas como estes, que atingiam tantas pessoas, é uma honra para qualquer parlamentar”, disse Ciro.

Os recursos foram garantidos através do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e Caixa Econômica Federal.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no