Ciro cobra investigação após rombo bilionário na Americanas: “Maior escândalo da história”

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) fez duras críticas aos gestores do Grupo Americanas S.A após a empresa confirmar um rombo bilionário. Na última quarta (11) o ex-presidente da companhia, Sérgio Rial, deixou o cargo nove dias após assumir, alegando a descoberta do rombo contábil de R$ 20 bilhões, referente a exercícios anteriores, incluindo o ano de 2022. O anúncio pode acarretar “no vencimento imediato de dívidas em montante aproximado de R$ 40 bilhões”.



Através do twitter Ciro Nogueira defendeu o capitalismo e cobrou uma posição do Ministério da Justiça. “O Brasil precisa entender como a Americanas, aberta em Bolsa, lesou milhares de investidores. Capitalismo não é isso. O ministério da Justiça tem de investigar através de seus instrumentos os responsáveis por esse escândalo? As empresas que fazem balanço? E a área econômica?”, postou o senador

O ex-ministro classifica ainda o episódio como o maior escândalo da história. “Vai ficar tudo assim? Ninguém sabe, ninguém viu, o Brasil só olha para trás e diante de nós um dos maiores escândalos financeiros da história: 40 bilhões de reais! Por que quem pode não está fazendo nada? Com serenidade e clareza, precisamos enfrentar a questão em benefício da sociedade”, finalizou.

