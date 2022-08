Ciro confirma participação na campanha presidencial, e confia na “onda Bolsonaro”

O Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, explicou os detalhes da sua participação na campanha de reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Dividido entre o Piauí e a campanha nacional, Ciro participará ativamente da coordenação de campanha de Bolsonaro, ao mesmo tempo o ministro atuará também na campanha de Silvio Mendes no Piauí.



Ciro analisou a evolução de Bolsonaro nas últimas pesquisas divulgadas. “É um crescimento constante, acho muito difícil, já teve a onda Lula, agora é a onda Bolsonaro e graças a Deus ela é a última que vai chegar na eleição. Tem que dar tempo de cuidar da campanha do Silvio e do Bolsonaro, dormir pouco, acordar cedo e dormir tarde. Vamos passar o final de semana no Piauí e durante a semana ajudando o presidente Bolsonaro em Brasília”, disse o ministro.

O Ministro criticou ainda a estratégia da base governista de se aliar ao candidato a presidente Lula, para Ciro a discussão deve ser o Piauí. “Quem vai ser governador do Piauí é o Silvio ou o Bolsonaro, eles passaram a vida inteira se escorando e tem que dizer entre Lula ou Bolsonaro. Nós vamos escolher o futuro governador do Piauí”, concluiu.

