Ciro confirma Republicanos na chapa Bolsonaro: “partidos de centro estão com o presidente”

O Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, confirmou na manhã desta sexta (29) que o Republicanos oficializará neste sábado a participação na coligação do Presidente da República Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas se especulou um afastamento da direção do Republicanos da coordenação da campanha de Bolsonaro, porém o partido irá compor com PL, Progressistas e PTB a chapa que tentará a reeleição em outubro.

No Piauí o partido é comandado pelo filho do prefeito de Teresina, Pessoinha. A legenda ainda não definiu qual caminho seguirá no Estado, uma ala da sigla, capitaneada por Jeová Alencar, apoiará Silvio Mendes. Já o filho do Prefeito declarou apoio a Rafael Fonteles para o governo, evidenciando a divisão interna.

Em entrevista exclusiva o Ministro esclareceu que os partidos mais ligados ao centro estarão com o presidente. “Os partidos de centro, os maiores partidos estão com Bolsonaro, foram responsáveis por essas mudanças que aconteceram nos últimos anos para tornar o Brasil mais competitivo no cenário nacional, o Republicanos vai fazer também a sua convenção no sábado em São Paulo, trazer o seu apoio ao presidente. Então esses partidos, juntos com o PTB, PL, Progressistas irão dar uma sustentação muito importante, não só agora na campanha e juntamente nos próximos quatro anos para que o presidente conclua esse processo de desenvolvimento do Brasil”, revelou o senador.

Ciro ainda avaliou a evolução da candidatura de Silvio Mendes e ressaltou que espera uma campanha “propositiva” do ex-prefeito da capital. “Vamos fazer o possível para fazer uma grande convenção, com empolgação e com as pessoas ouvindo propostas. Estamos em um momento muito importante da nossa campanha em que esse sentimento de mudança, nós vamos fazer uma convenção propositiva, animada propondo a mudança para o nosso estado”, revelou o senador.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

