Ciro Nogueira anuncia visita de Bolsonaro ao Piauí no dia 30 de março

O Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, anunciou na manhã desta quinta (03) que o Presidente da República, Jair Bolsonaro, visitará o Piauí no próximo dia 30 de Março. Bolsonaro vem ao estado inaugurar a primeira fazenda 5G do Brasil. A comitiva do presidente visitará a fazenda Ipê Agroindustrial, em Baixa Grande do Ribeiro, na região dos cerrados piauienses a 679 km de Teresina.



A fazenda pertence ao empresário Ricardo Faria e possui aproximadamente 58.424 ha, produzindo atualmente, soja, milho, arroz e algodão. A unidade possui capacidade de armazenagem estática de 102.800 toneladas de grãos. Pelas redes sociais Ciro Nogueira comemorou a visita do presidente.

