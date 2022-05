Ciro Nogueira comenta declarações do Ministro Barroso e cobra “Bom Senso”

O Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, comentou, em uma entrevista a uma tv nacional, declarações recentes de ministros do STF que acirraram os ânimos ente os poderes constitucionais. Após decisão do Presidente Jair Bolsonaro, que decidiu conceder um indulto presidencial ao deputado federal Daniel Silveira (PL-RJ), o ministro do STF, Roberto Barroso, atacou os militares e afirmou que as Forças Armadas estariam sendo orientadas para atacar o processo eleitoral.



Em resposta, Ciro cobrou bom senso dos ministros e salientou a importância do fortalecimento das instituições. “Acho que foi um ponto fora da curva, acho que esse tipo de declaração não ajuda nesse processo de respeito as instituições aos deveres, as atribuições. Espero que a gente tenha o máximo possível de bom senso para superar esse momento. Eu sei que no Brasil a gente tinha 100 milhões de técnicos de futebol, agora temos 100 milhões de juízes do supremo que ficam fazendo avaliações”, afirmou o ministro.

Para o ministro o momento é de valorizar do cenário de recuperação econômica. “O que cabe agora é nós ajudarmos a pacificar, estamos em um momento de retomada de vida, econômica. As pessoas hoje estão muito mais preocupadas em retomar os seus empregos, seu poder de compra, ter as suas vidas de volta que neste ciclo de discussão. Desde que tomei posse meu papel é ser um amortecedor, e isso tem dado certo. Meu pai me ensinou que em nenhuma briga existe alguém 100% certo ou alguém 100% errado, temos que respeitar a harmonia entre os poderes”, concluiu Ciro Nogueira

(Foto: Agência Senado)

