Ciro Nogueira deve anunciar adesão de Jeová Alencar à oposição nesta segunda (30)

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Jeová Alencar, deve ser o nome que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, deverá apresentar nesta segunda-feira (30/05) como adesão à Joel Rodrigues (Progressistas), pré-candidato ao Senado. Há dúvida sobre o apoio de Jeová à Sílvio Mendes (União Brasil), pré-candidato ao governo do Piauí, nesse primeiro momento.

Ciro Nogueira classificou a adesão como “uma notícia vai sacudir a política no Piauí”. Principal articulador da oposição, Ciro fez o anúncio através das redes sociais. “Uma das maiores lideranças do estado irá anunciar amanhã apoio ao pré-candidato ao Senado Joel Rodrigues”, escreveu.

No Progressistas o nome é mantido sob sigilo. O Portal O Dia, porém, apurou com pessoas próximas a Jeová Alencar e Ciro Nogueira que o nome é mesmo o do presidente da Câmara. O Progressistas prepara uma solenidade para esta segunda-feira para apresentar o novo aliado.

Jeová Alencar é pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos e integra o grupo político do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Ele chegou a anunciar apoio a Rafael Fonteles, mas declinou e passou a falar em terceira via para a disputa do Palácio de Karnak. Com as chances do Republicanos apresentar candidatura para o governo quase zeradas, Jeová deve seguir para os pré-candidatos do grupo de Ciro Nogueira.

