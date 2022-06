Ciro Nogueira diz que

O Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, demonstrou confiança na recuperação da popularidade do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Enfrentando dificuldades após a condução da política sanitária durante a pandemia e a grave crise econômica que atinge o país, Bolsonaro aparece atrás do ex-presidente Lula em quase todos os estudos de intenção de voto.



Para Ciro o cenário é provisório, o ministro confia na reeleição de Bolsonaro ainda no primeiro turno. “No nordeste ele já está bem superior ao que estava na eleição passada, está em plena recuperação a nível nacional. Vivemos em um momento de pandemia, de recuperação econômica. Não tenho dúvida de que o presidente vai chegar já nas convenções a frente do presidente Lula. Iremos andar perto de ganhar essa eleição no primeiro turno”, disse o Ministro.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

Para Ciro a missão de Bolsonaro será prestar contas e mostrar as ações desenvolvidas pelo governo. “O grande desafio do presidente Bolsonaro, isso é até um mérito dele, não foi fazer propaganda, foi agir. Os ministros executaram muito, o nosso grande desafio é demonstrar tudo que nós fizemos. Ele foi capaz de colocar R$ 700 bilhões para cuidar da população com o auxílio emergencial, o maior investimento em infraestrutura da história com quase R$ 1 trilhão. O grande desafio dele é mostrar tudo que fez pelo país”, finalizou o ministro piauiense.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no