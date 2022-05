"Temos que fiscalizar, estar atento", diz Ciro Nogueira sobre fraudes no sistema eleitoral

O Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, revelou, na manhã desta segunda (23), que o Brasil precisará estar atento e fiscalizar para que o processo eleitoral seja o mais transparente possível. Constantemente o Presidente da República, Jair Bolsonaro, tem feito duras críticas ao sistema eleitoral e a inviolabilidade das urnas eletrônicas, até mesmo especialistas estariam sendo procurados pelo presidente para testar a segurança do sistema eleitoral.



Apesar de reconhecer que confia no sistema, Ciro destacou que espera que os poderes estejam atentos a qualquer indício de fraude. “Eu tenho confiança no processo eleitoral do nosso país, nas urnas, mas não quer dizer que isso não possa ter fraude um dia. Temos que fiscalizar, estar atento, o próprio TSE está sempre buscando monitorar. Temos que enfrentar isso com toda transparência e tranquilidade, tudo correto se Deus quiser”, disse o ministro.

FOTO: Arquivo ODIA

Já o senador Marcelo Castro (MDB) rebateu Ciro e demonstrou total confiança no sigilo da urna eletrônica. “Temos 25 anos de urnas eletrônicas no Brasil, milhares de candidatos foram eleitos e não conheço uma pessoa no Brasil que questione urna eletrônica. Isso é uma coisa que está só na cabeça do presidente Bolsonaro e os seus seguidores, para agradá-lo, reforçam esse discurso que não tem o menor fundamento. Em 25 anos de urna eletrônica nunca houve uma comprovação de uma fraude”, finalizou o senador.

FOTO: Arquivo O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no