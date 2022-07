Ciro Nogueira é submetido à cirurgia em São Paulo

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, passou por um procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (04/07) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A cirurgia foi realizada para a retirada de cálculos na vesícula e já estava programada pela equipe médica que acompanha o ministro.

A assessoria do Palácio do Planalto não informou o estado de saúde de Ciro Nogueira após o procedimento.O Dia apurou que a expectativa é que até o final da semana o ministro retome a agenda.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Ciro Nogueira participou nesse final de semana no Piauí de atos políticos que reuniu os pré-candidatos da posição estadual em cidades da região Sul do Estado. Ciro encabeçou a caravana e realizou discursos em que defendeu o nome de Sílvio Mendes para o governo e criticou a governadora Regina Sousa por recorrer da medida que reduz do ICMS dos combustíveis.

