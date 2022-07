Ciro Nogueira fala sobre estratégia de campanha de Jair Bolsonaro no nordeste

O Ministro Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, revelou como a base aliada ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, espera trabalhar a campanha do chefe do executivo no nordeste brasileiro. Tida como a região mais favorável a Lula, o nordeste terá uma atenção especial da coordenação de campanha do presidente.



Segundo Ciro o desafio maior será dar publicidade as ações da gestão de Bolsonaro. “Estou nos finais de semana, sábado e domingo, percorrendo o interior do Estado. Vamos percorrer o país inteiro levando essa mensagem de tudo o que o presidente Bolsonaro está fazendo, para que a gente possa dar um recado para a população de que o nosso governo está forte, nosso governo realizou como nunca ninguém realizou. O nosso maior problema é mostrar tudo que fizemos neste governo Bolsonaro. Fizemos muito mais que governos anteriores”, disse Ciro Nogueira.

O ministro ainda criticou as declarações de que a PEC do estado de emergência pudesse possibilitar um golpe militar no país. “Vamos para as eleições, a população vai fazer a sua melhor escolha. Temos que proteger as pessoas, cuidar das pessoas, retomar a nossa vida, gerar emprego e renda, isso que precisamos fazer no nosso estado. Esse tipo de discussão é tentar jogar uma cortina de fumaça nos problemas do Piauí. Estamos aqui para apresentar obras, projetos, conseguimos um investimento de mais de 6 bilhões em linhas de transmissão, a nossa térmica que vai gerar mais de 15 mil emprego. Estou fazendo a minha parte”, finalizou Ciro Nogueira

FOTO: Assis Fernandes/O DIA

