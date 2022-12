Telmo Neves representará Ciro Nogueira em voo inaugural do Aeroporto da Serra da Capivara

O progressista Telmo Neves, liderança política do partido na região de São Raimundo Nonato, foi convidado pelo Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para representá-lo no voo inaugural da Azul no Aeroporto Internacional de Serra da Capivara, que acontece neste sábado (10).



A rota terá dois voos semanais, às quintas e domingos, e vai conectar São Raimundo Nonato a Petrolina e Recife, em Pernambuco. A nova base será a terceira da companhia no estado do Piauí, que já conta com voos para Parnaíba e para a capital, Teresina. Os trechos serão realizados por aeronaves ATR 600, com capacidade para transportar 70 passageiros. A venda das passagens iniciaram ainda em junho deste ano.

O progressista Telmo Neves ao lado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Foto: Reprodução/redes sociais)



Telmo Neves foi um dos responsáveis pelo empenho para que a parceria com a empresa aérea se concretizasse. “Fui convidado para representar o ministro Ciro Nogueira no voo inaugural. Essa é uma conquista feita por ele e é um avanço positivo para o Turismo da nossa região Sul. Serão tantas melhorias com mais essa forma de se chegar à São Raimundo Nonato, e os moradores de lá agora podem ir para outras cidades com mais rapidez e conforto”, destaca o empresário Telmo Neves.



Telmo Neves é vice-prefeito do município de Fartura do Piauí (distante 590 km de Teresina) e se candidatou a Deputado Estadual pelo Progressistas/PI na eleição de 2022, sendo atualmente o terceiro suplente.



Turismo

A região de São Raimundo Nonato possui um importante Patrimônio Cultural da Humanidade, o Parque Nacional Serra da Capivara, como é reconhecido pela Unesco. O parque é considerado o berço da civilização sul-americana por ter a maior e mais antiga concentração de sítios arqueológicos da América.



