Ciro Nogueira se despede do Ministério da Casa Civil; “Dei o melhor de mim”

O agora ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se despediu da pasta na manhã desta sexta (30). O piauiense volta ao senado para concluir seu mandato que se encerra em 2026. Ciro foi nomeado por Bolsonaro para a pasta em 28 de julho de 2021. A exoneração foi publicado no diário oficial da união desta sexta (30).



Através de um vídeo divulgado pelo próprio Ciro o senador piauiense fez um balanço da atuação. “Fizemos um honroso trabalho como Ministro-Chefe da Casa Civil do nosso presidente Bolsonaro, nesta sexta estou encerrando esse trabalho. Dei o melhor de mim e tenho muito orgulho de tudo que foi feito ao lado do nosso presidente. O futuro e a história vão avaliar o nosso trabalho, tenho certeza que saberá reconhecer o trabalho do nosso presidente Bolsonaro”, afirmou.

Com um amortecedor veicular nas mãos, que ganhou de presente ao chegar no Ministério, Ciro agradeceu Bolsonaro pela oportunidade. “Agradeço ao Bolsonaro por ter me dado a oportunidade de estar ao seu lado, pela primeira vez confiou em um piauiense a chegasse a Ministro-Chefe da Casa Civil. Isso será muito importante para a minha história de vida e para tudo que fiz. Vou levar comigo o carinho de todos os funcionários da casa. Vou continuar no senado federal fiscalizando esse governo e na oposição”, finalizou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no