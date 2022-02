Coligação Cruzada MDB X PSD: Acordo é fechado, PSD fica com verba partidária

Uma reunião na noite da última segunda(21), na sede do MDB, acertou os detalhes da coligação cruzada entre MDB e PSD no Piauí. Como o Portal O Dia antecipou, os deputados estaduais e candidatos do PSD disputarão a eleição pelo MDB e o deputado federal e candidatos do MDB disputarão a eleição pelo PSD. A verba federal fica com Júlio César do PSD e a força estadual fica com o MDB de Themístocles. O anúncio oficial será feito até o próximo mês e deve ter a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.



Foto: Tarcio Cruz/O Dia

Em entrevista, o deputado federal Júlio César Lima (PSD) revelou os detalhes da aliança. E apresentou uma meta ousada para os dois partidos. "Ontem foi a terceira reunião, os partidos cederam os seus interesses, os deputados estaduais e os candidatos do PSD vão para o MDB e os deputados federais e candidatos do MDB vão para o PSD. Acho que foi muito importante, o MDB tinha dificuldade de eleger seus seis deputados estaduais e também seus deputados federais, no PSD tínhamos dificuldade na chapa para federal. Com isso viabilizamos um bloco de partidos que poderemos eleger até quatro deputados federais e até onze deputados estaduais pelo MDB" afirmou o parlamentar.

Na troca de interesses o MDB ficará com ampla representação estadual e terá forte participação em um futuro governo com quase um terço da Assembleia, já no âmbito federal o PSD ficará com o fundo partidário e uma ampla bancada. "Ficou acertado que o partido daria a aquiescência para, os que tiverem interesse, voltarem ao partido de origem. Não pode dividir o fundo, ele é fixado pela eleição e o início do mandato, isso é muito positivo embora se alguém desejar sair nós vamos concordar mas o fundo eleitoral não vai com aquele que mudar de partido", concluiu.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no