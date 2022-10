Com 150 mil votos de diferença, Teresina mantém hegemonia de 20 anos do PT para Presidente

A cidade de Teresina foi a segunda capital federal que mais votou em Lula no Brasil, os números são do Tribunal Superior Eleitoral após encerramento da apuração dos votos do segundo turno. Lula teve na capital do Piauí 317.918 votos no segundo turno, 66,44%, já Bolsonaro teve 160.558 votos, 33,56% da votação. Apenas a cidade de Salvador, que deu 70,73% dos votos a Lula, foi mais lulista que Teresina.



Os dados consolidam uma hegemonia de 20 anos do Partido dos Trabalhadores em Teresina, desde 2002, quando lula se elegeu para o primeiro mandato, o Partido dos Trabalhadores nunca perdeu uma eleição para presidente na capital. Além de Teresina, Lula tem hegemonia em outras quatro capitais; São elas: Salvador, Teresina, São Luís, Fortaleza e Recife.

FOTO: Assis Fernandes/ O Dia

No segundo turno Lula ampliou em mais de 50 mil a votação em Teresina, no primeiro turno o petista obteve 102 mil votos de diferença. Já no estado como um todo o Piauí deu novamente a maior vitória proporcional a Lula. O petista obteve 76,86% dos mais de 2 milhões de votos registrados no segundo turno, enquanto Bolsonaro teve 23,14%. Curiosamente o sucesso na eleição presidencial constrasta com a eleição estadual, na capital Rafael Fonteles na disputa para governador e Wellington Dias para o senado perderam a eleição

