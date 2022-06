Com 17 vereadores e cinco suplentes, Rafael Fonteles amplia base na capital

O pré-candidato ao Governo do Piauí, Rafael Fonteles, oficializou a ampliação da sua base de apoio em Teresina. O ex-secretário de Fazenda reuniu no último domingo 17 vereadores e cinco suplentes para um almoço na sua residência. A estratégia do PT é brigar em igualdade com o ex-prefeito Silvio Mendes que tem ampla popularidade na capital.



Em meio as adesões diversos nomes de partidos de oposição chamam atenção, o destaque para os vereadores Gustavo de Carvalho (PSDB), Neto do Angelim (Progressistas), Bruno Vilarinho (PTB) e do próprio Luís André, do União Brasil, partido de Silvio Mendes. Dois suplentes do PSDB, Ítalo Barros e Paulo Dantas, também oficializaram adesão a Fonteles.

Durante agenda no interior do Piauí, Fonteles comentou sobre a união de forças em torno da sua candidatura e criticou o que chamou de “retrocesso” do governo de Bolsonaro. “É uma satisfação enorme ver essa união, só tenho a agradecer a vocês que se uniram em torno de um projeto que se preocupa verdadeiramente com as pessoas. Hoje, o Brasil regrediu 30 anos, voltamos ao mesmo patamar de 1992, no que diz respeito ao mapa da fome. E os que não passam fome hoje estão prejudicados porque perderam o poder de compra e a qualidade de vida. É isso que está em jogo”, critica Fonteles.

