Com apoio de Wellington e Lula, Rafael Fonteles alcança 61%, aponta pesquisa Vox Populi

Pesquisa do Instituto Vox Populi realizada entre os dias 19 e 25 de fevereiro, com 800 eleitores em 44 municípios, mostra o avanço do pré-candidato ao Governo do Piauí, Rafael Fonteles, ao ser associado ao ex-presidente Lula e ao governador Wellington Dias. Os números mostram que Rafael chega a 61% das intenções de voto, enquanto o candidato ligado ao ministro Ciro Nogueira e ao presidente Bolsonaro, Silvio Mendes fica com 26% das intenções. Não sabe ou não opina marca 14%.



A pesquisa revela ainda a alta rejeição do presidente Bolsonaro no Piauí, onde 73% dos eleitores pesquisados dizem desaprovar seu governo, ante 23% que aprovam. Outro dado negativo para a gestão federal é que 59% avaliam como negativo o desempenho do presidente Jair Bolsonaro. Apenas 16% avaliam como positivo e 22% como regular. Tais números refletem nas intenções de voto para presidente da república e influenciam o cenário local no Piauí.

Questionados, de forma estimulada, sobre a intenção de voto para presidente da república, 68% expressaram a vontade de votar no ex-presidente Lula (PT). Bolsonaro (PL) obteve 13%. Em terceiro lugar vem Ciro Gomes (PDT) com 5%. A seguir Sérgio Moro (Podemos) 3%, André Janones (Avante) 2%, João Dória (PSDB) 2% e Simone Tebet (MDB) 1%. Alessandro Vieira (Cidadania), Felipe D’avila (Novo) e Rodrigo Pacheco (PSD) tivemos menos de 1%. Ninguém, nulo ou branco obteve 4% e não sabe 2%.

Perguntados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, o presidente Bolsonaro vem em primeiro lugar com 55%. Logo depois está Lula com 12%, seguido por Sérgio Moro (7%), João Dória (4%), Ciro Gomes (4%), Rodrigo Pacheco (2%), Alessandro Vieira (1%), Simone Tebet (1%), André Janones (1%) e Felipe D’Ávila (1%). Disseram não rejeitar ninguém 4% e branco ou nulo 2%.

Wellington Dias lidera com folga para o senado

O instituto Vox Populi projetou um cenário para a eleição do próximo senador do Piauí. De forma estimulada, Wellington Dias aparece em primeiro lugar com 51% das intenções de voto. Em segundo lugar vem Kleber Montezuma com 15%. Em terceiro está Joel Rodrigues, com 10%. Ninguém, nulo ou branco ficou com 17%. Não sabe 8%.

Governador e sua gestão são bem avaliados

Chega a 69% a avaliação do desempenho do governador Wellington Dias quando se une os dados positivo e regular de sua gestão. A avaliação negativa é de apenas 29% e 2% disseram não saber. A aprovação também se mantém positiva, marcando 51% de aprova contra 42% de não aprova. 7% não opinaram sobre a aprovação.

A pesquisa do Instituto Vox Populi foi realizada entre os dias 19 e 25 de fevereiro, com uma amostra de 800 eleitores com 16 anos ou mais, em 44 municípios. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. O questionário para governador e senador está registrada junto a Justiça Eleitoral sob o número PI -08000/2022. Já a pesquisa para presidente tem o registro de número BR-07659/2022.

