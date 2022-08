Com fila de 200 mil pacientes, Prefeitura será obrigada a informar prazo para consultas

Um Projeto de Lei sancionado pela Prefeitura Teresina pretende reduzir a fila de quase 200 mil atendimentos na rede municipal de saúde da capital. A Lei n° 5790 obriga o município a fazer a da divulgação da ordem de espera de pacientes que aguardam a realização de procedimentos ofertados na rede do SUS além de propor uma estimativa de data para o atendimento.



Propositor da matéria, o vereador Ismael Silva (PSD), lamentou a longa espera e revelou que alguns pacientes chegam a morrer na fila de espera pelo atendimento. “Em junho nós tínhamos uma fila de espera superior a 187 mil atendimentos, entre consultas, exames e cirurgias, somente no sistema de regulação do município de Teresina. Isto é são pessoas que esperam por meses e até anos, agravando o seu estado de saúde. Muitas vezes ouvimos relatos de pessoas que morreram nessa fila de espera”, criticou o parlamentar.

Ismael explicou como funcionará o projeto e destacou que um aplicativo deve ser desenvolvido para atender a população. “A lei 5790, de nossa autoria, sancionada pelo município de Teresina, vem trazer mais segurança e transparência para o nosso cidadão. A pessoa se dirigia a Unidade Básica de Saúde e fazia a solicitação de determinado procedimento e entrava em uma misteriosa lista de espera e não tinha acesso de qual era a sua posição e a sua possibilidade de atendimento. Agora ele já vai sair de lá com as informações precisas sobre a data de atendimento e qual a posição na fila de espera. A FMS já está liberando um protótipo de aplicativo para atender a essa solicitação”, finalizou o vereador





Prefeitura aguarda aplicativo

Em resposta a FMS revelou que aguarda a implantação do aplicativo Teresina Saúde para iniciar o processo de monitoramento das consultas. "A Fundação Municipal de Saúde está aguardando a implantação do aplicativo Teresina Saúde, que avisará sobre consultas e filas de espera no SUS Teresina. O app funcionará da seguinte forma: ao ter uma consulta especializada solicitada, o paciente será informado do agendamento e confirmará ou não a possibilidade de comparecer. Caso fique em fila de espera será informado da previsão de consulta ou da realização do exame", revelou a assessoria do órgão.

Segundo O aplicativo Teresina Saúde foi criado para mandar mensagens instantâneas aos usuários. Ainda não está em funcionamento, porque é preciso apresentá-lo para as organizações sociais e Ministério Público.

