Vereador propõe “Dia do Reggae” na Câmara Municipal de Teresina

Um projeto inusitado chamou atenção ao ser lido na manhã desta quarta (22) na Câmara Municipal de Teresina. A proposição número 69/2023, de autoria do vereador Valdemir Virgino (sem partido), quer a instituição no calendário oficial de eventos do município de Teresina do “Dia Municipal do Reggae”. A medida chega para discussão no parlamento em meio a problemas no município com as greves no transporte público e na coleta do lixo, além de dois empréstimos parados na casa.

De acordo com a matéria o “Dia do Reggae” será comemorado no dia 01 de julho em Teresina. Nacionalmente já existe uma data para celebrar o ritmo, justamente o dia 11 de maio, data da morte do maior ícone do ritmo, o jamaicano Bob Marley. O reggae surgiu na Jamaica, na década de 60 e é baseado no movimento Rastafari. A característica principal do ritmo é a crítica social, envolvendo questões sobre desigualdade, preconceito, fome e outros problemas sociais. A capital brasileira do ritmo é São Luís, no Maranhão.

Texto do projeto protocolado na Câmara

Na defesa do projeto o parlamentar argumenta que a lei tem como finalidade fortalecer, apoiar e incentivar o Reggae e disponibilizar espaços públicos para músicos do gênero divulgarem seus trabalhos.

As críticas quanto à matéria, feitas por parlamentares que não quiseram se identificar, surge justamente pelo momento vivido na Câmara. Uma comissão especial está em andamento para averiguar denúncias na saúde e uma comissão de parlamentares apresentou um relatório ao Prefeito Dr. Pessoa tentando solucionar o impasse no transporte público. Valdemir Virgino não fez parte de nenhuma das duas comissões.

Em defesa do ritmo Valdemir Virgino apontou o crescimento do reggae em Teresina e o apelo popular do estilo como elementos para a aprovação. “Há muito tempo o Reggae cresceu no nosso país e aqui em Teresina. As pessoas gostam de fazer esse movimento neste sentido e a gente está colocando essa data comemorativa que é 01 de julho para que as pessoas façam essas comemorações”, finalizou.

Após a leitura do projeto a matéria deverá ser colocada em pauta na próxima semana e após apreciação das comissões será votado em plenário.

