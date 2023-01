Com postura de independência, Enzo Samuel assume presidência da Câmara nesta segunda

O vereador Enzo Samuel (PDT) assume a presidência da Câmara Municipal de Teresina nesta segunda (02). O parlamentar, eleito em junho do ano passado, promete uma postura de independência junto à gestão de Dr. Pessoa. Vencedor do pleito em um partido de oposição, o político não se alinhou ao Palácio da Cidade desde o início da gestão, e chega até o comando do legislativo por um acordo alinhavado com o ex-presidente Jeová Alencar (Republicanos)



Para Enzo a sua gestão terá como pilar central a solução de problemas. “A relação com todos os poderes é independente, ao mesmo tempo precisa haver harmonia. Vamos trabalhar para que em conjunto possamos construir o que for melhor para a nossa cidade. Sempre atento ao problemas para que possamos buscar soluções”, afirmou.

Com a palavra de ordem, independência, Fonteles pregou uma boa relação com o Palácio de Karnak. “Eu sempre digo que trabalho para construir pontes, não trabalhamos com muros. A Câmara será parceira do Karnak, será parceira do Palácio da Cidade, agora é lógico com independência. Sempre que for preciso discutir de uma forma mais ampla e intensa será necessário. Nosso lado será sempre o povo de Teresina e nossa cidade”, finalizou.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

