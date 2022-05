Com presença de piauienses, Lula e Alckmin lançam pré-candidatura à presidência

Com a presença de militantes e representantes de movimentos sociais, o Movimento “Vamos Juntos Pelo Brasil” oficializou a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin na disputa pela presidência da República. A palavra de ordem durante o ato, que ocorreu em São Paulo, foi união. O ex-presidente e o ex-governador de São Paulo pediram equilíbrio entre os partidos para restaurar o Brasil.



A solenidade contou com participação de diversos representantes do Piauí, dentre eles a Governadora Regina Sousa, o ex-governador Wellington Dias e o pré-candidato do partido, Rafael Fonteles, ao governo do estado. Chamou ainda a atenção a presença de diversos membros do “Novo PT” do Piauí, políticos que não possuíam ligação com a sigla e estiveram no evento após se filiarem ao PT.

Em seu discurso Lula criticou a política econômica do governo de Jair Bolsonaro (PL) e defendeu aumento de investimentos públicos e geração de empregos. "Vamos provar que o Brasil pode voltar a ser um País que cresce, que se industrializa e que gera emprego", disse Lula, que participa hoje do evento que sela a aliança entre PT, PSB, PCdoB, PSOL, Solidariedade, PV e Rede na disputa presidencial este ano.

O ex-presidente criticou o aumento da inflação, especialmente atacando as altas de preços da gasolina, alimentos, planos de saúde e mensalidades escolares. "Não é possível que o reajuste da maioria das categorias fique abaixo da inflação. Não é possível que o salário mínimo continue perdendo poder de compra", disse o petista. Em vídeos institucionais apresentados no evento, o PT também atacou o aumento dos preços durante o governo Bolsonaro.

Wellington fala em “esperança”

Um dos principais articuladores da campanha do ex-presidente Lula (PT) ao Planalto, o ex-governador do Piauí Wellington Dias disse, durante o evento, que o discurso proferido pelo petista durante o lançamento da sua pré-candidatura já aponta a direção do que o PT pensa para a economia do País.

"Boa parte das perguntas que se fez nos últimos dias, sobre a economia, acho que já aponta a direção", disse Dias, após o evento. Durante o discurso, Lula defendeu o legado das políticas aprovadas pelo PT, falou em "avançar na legislação trabalhista" e criticou o aumento da gasolina "cotada em dólar" e a privatização da Eletrobras.

Alckmin com Covid

Já em seu discurso o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que falou à distância após um diagnóstico de Covid-19, falou sobre a necessidade de uma união nacional para recuperar o Brasil do momento de crise econômica e social em que o país está afundado. “Quando o presidente Lula me estendeu a mão, eu vi nesse gesto muito mais do que um sinal de reconciliação entre dois adversários históricos. Vi um verdadeiro chamado à razão. E é à razão de todos vocês que me dirijo neste momento. Pensemos nas disputas do passado e pensemos na união de hoje. O que é que mais importa?”, perguntou ele.

