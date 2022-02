Comando do União Brasil no Piauí deve ser definido nesta semana

Após a homologação do União Brasil pelo Tribunal Superior Eleitoral, o desafio do novo partido agora é formar os diretórios estaduais, que são alvos de disputa não só por membros dos extintos PSL e DEM, mas como de novas lideranças que buscam o comando da sigla, como é o caso do Piauí. O vereador Luís André e a deputado federal Marina Santos se articulam para ficar com a presidência.

Para o vereador Luís André, que presidia o PSL, a tendência é que a Executiva estadual do União Brasil seja definida nesta semana. “Acredito que até a próxima quarta-feira estará definido (o comando do União Brasil) aqui no Piauí. É a fusão de dois partidos grandes e que têm seus desejos e suas estratégias, mas vamos aguardar até o final da semana o comando do Piauí”, disse.

Luís André amenizou os atritos travados internamente para o comando ao afirmar que não briga pela presidência do partido e que vai centrar esforços em sua pré-candidatura de deputado federal.

“Eu tenho o desejo, mas não estou brigando por isso e nem criando atrito. Queremos é que as forçar se congreguem para que cada um possa ser candidato e concretize o sonho de eleger um federal no Piauí. Não adiante você focar em duas coisas. Vou focar na minha eleição e se a maioria decidir que serei escolhido, estarei disposto. Caso, não, vamos continuar com a candidatura de deputado federal”, afirmou.

