Comissões da Assembleia aprovam cinco mensagens e urgência na desoneração do transporte

Deputados da Assembleia Legislativa do Piauí finalizaram na manhã desta terça a formação de quatro comissões temáticas e já aprovaram cinco matérias no primeiro dia de atividade. A composição era uma cobrança do Governador Rafael Fonteles para que os projetos do Governo, encaminhados desde janeiro, tramitassem no parlamento e fossem aprovados.



Como já antecipado pelo Portal o Dia a Comissão de Constituição e Justiça, será presidida deputado Francisco Lima (PT), a Comissão de Administração será comandada pelo deputado Gustavo Neiva (PP). A Comissão de Finanças terá como presidente o deputado Henrique Pires (MDB) por fim a Comissão de Saúde terá o deputado Dr. Vinícius (PT) como líder.

FOTO: Ascom Alepi

Fábio Novo elogiou a agilidade na formação e confirmou a aprovação dos projetos. “Na legislação passada essas comissões foram formadas em junho, então estamos formando em tempo recorde as pastas. Já votamos cinco matérias, duas mensagens do governo, um projeto de lei do deputado Fábio e duas matérias do MP. Já foram votadas na CCJ e na administração e estão maduras para a gente votar em plenário. Vamos nos esforçar para que as demais comissões sejam formadas”, afirmou.

Fábio Novo confirmou também a urgência do projeto de desoneração a empresas de transporte. “Em relação à questão do IPVA estou apresentando hoje o pedido de votação em regime de urgência. É uma matéria muito importante para o nosso estado, beneficia principalmente Teresina quanto ao transporte público. Vamos votar agora a urgência para que até a próxima semana seja transformado em lei e encaminhado ao Governo do Estado”, finalizou.

