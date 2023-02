Concurso Corpo de Bombeiros Piauí: Edital terá 400 vagas para nomeação em 2023

O governador Rafael Fonteles anunciou na manhã deste domingo (12) que o Governo do Estado irá divulgar um novo edital que ampliará a quantidade de vagas para o concurso do Corpo de Bombeiros do Piauí (BPMPI). O edital a ser definido prevê a inclusão de 400 vagas para o concurso da instituição, sendo 200 para nomeação este ano e mais 200 para cadastro de reserva a serem nomeadas em 2024.



Rafael Fonteles destaca que a ampliação das vagas para o certame visa também o processo de interiorização do Corpo de Bombeiros. “Ao invés de 100 vagas, serão 400 para homens e mulheres que queiram integrar o Corpo de Bombeiros do Piauí, garantindo o processo de interiorização desse importante órgão que ajuda a salvar vidas de norte a sul do estado”, destacou o governador.

O secretário de Segurança, Chico Lucas, detalha que as novas vagas irão fortalecer as unidades que já existem e permitir a expansão programada, principalmente para os municípios da região sul. “Isso fortalece uma das instituições mais queridas pela população piauiense. Esse concurso vai trazer mais efetivo para as instituições que já existem e a expansão que estamos programando principalmente para as cidades do sul. Em breve nós vamos inaugurar o batalhão do Corpo de Bombeiros em Oeiras e com o concurso reforçar as equipes em todas as regiões. Defesa Social é uma prioridade do nosso governo”, explicou o gestor.

