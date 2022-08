Concurso PM-PI 2022: Assembleia autoriza convocação de aprovados e cadastro de Reserva

A Assembleia Legislativa do PIauí aprovou, durante a sessão plenária da última terça (30), o Projeto de Lei Nº 39/22, que autorizou o Poder Executivo a convocar para exame de saúde os candidatos aprovados no concurso público regido pelo edital Nº 02/2021 para ingresso na Polícia Militar do Piauí.



Além da convocação o parlamento aprovou ainda o indicativo de lei do deputado estadual Coronel Carlos Augusto (PL) que determinou a criação do Cadastro de Reserva dos aprovados. A medida é uma bandeira antiga do parlamentar que valorizou a aprovação “O concurso previa apenas 650 vagas, através do nosso requerimento conseguimos junto ao governador Wellington Dias a ampliação para 1000 vagas. Porém o edital não previa cadastro de reserva de vagas. Em diálogo com a Governadora decidimos apresentar o indicativo que hoje foi aprovado”, valorizou o deputado.

FOTO: Thiago Amaral/ Ascom Alepi

Mais uma etapa de empréstimo

O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta terça-feira (30), a autorização para um pedido de empréstimo de U$ 50 milhões do Governo do Estado junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O Projeto de Lei Ordinária do Governo nº 34/2022 vincula o valor ao Programa PRO-Gestão e deve ser utilizado para a melhoria da administração com a finalidade de contribuir para a sustentabilidade fiscal do Piauí. A proposta já havia passado por votação nas Comissões Técnicas da Casa no começo da manhã.

Na mensagem, enviada à Assembleia Legislativa no começo do mês de julho, o Executivo estadual afirma que a situação fiscal piauiense possibilita a contratação da operação com garantia da União. Gestão fiscal, financeira e patrimonial são os eixos centrais do PRO Gestão e os trabalhos são feitos em parceria com o BIRD, governo federal e mais 15 estados.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com Informações Ascom Alepi