Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Piauí para esta segunda-feira (29)

Esta é a agenda dos candidatos ao Governo do Piauí para esta segunda-feira, 29 de agosto de 2022:



Rafael Fonteles

9h - Gravações

16h - Caminhada na Vila Irmã Dulce

Concentração na Av. Francisco de Assis Garcia, no antigo “Pé de Pequi”

19h - Encontro com o povo

Local: Espaço Maria Bonita: Rua Ferdinand Freitas, 3735, bairro Novo Horizonte

Sílvio Mendes

7h30 – Agenda continua em Jaicós



11h – Evento de adesões

16h30 – Reunião com lideranças

19h às 21h30 – Reunião com lideranças políticas

Geraldo Carvalho

08h - Participação na assembleia do Sindserm em apoio à greve dos professores municipais

11h - Reunião com apoiadores do setor da educação no centro de Teresina

Gustavo Henrique

8h - Caminhada na Avenida Miguel Rosa trecho Cruzamento com Avenida Gil Martins(SAMU) sentido Cruzamento com a Avenida Valter Alencar.



10h - Visita ao Centro Administrativo Estadual na Avenida Pedro Freitas.

11:30h - Gravação de inserções do horário eleitoral.

15h - Caminhada na Avenida Miguel Rosa trecho cruzamento Joaquim Ribeiro sentido Capelinha de Palha.



17h - Reunião com o Juridico da Campanha.

19h - Participa de reunião com candidato a Deputado Federal do PATRIOTA.

20h - Participa de reunião com Candidato a Deputado Estadual do PATRIOTA.

Gessy Lima

14h - Entrevista para portal de notícias



Coronel Diego Melo

08h30 - Reunião com candidata a deputada estadual

10h - Entrevista a portal de notícias

15h - Orar no Monte das Revelações na Usina Santana

19h - Culto na zona Norte

21h - Reunião com médicos

As candidatas Madalena Nunes (MSOL), Lourdes Melo (PCO) e Ravenna Castro (PMN) não enviaram suas agendas para a redação do Portalodia.com até a publicação deste material.



