Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Piauí para esta sexta-feira (26)

Esta é a agenda dos candidatos ao Governo do Piauí para esta sexta-feira, 26 de agosto de 2022:



Sílvio Mendes

- 8h às 12h – Reunião com lideranças



- 14h às 16h - Encontro com lideranças

- 18h – Presença nos festejos e missa de São Raimundo Nonato no município de União

Gustavo Henrique

8h - Caminhada na Avenida Jerumenha começando no Mercado Público do Buenos Aires.



10h - Visita nas Instalações da UESPI Campus Pirajá.

11h - Visita ao SINTE-PI.

15h - Reunião com Candidatos a Deputado Estadual do PATRIOTA.



17h - Caminhada na Avenida Principal do Dirceu Saída do cruzamento com a Joaquim Nelson sentido Fundação Bradesco.

19h - Reunião com desportistas na zona sul de Teresina.

20h - Reunião com moradores de uma ocupação no Alto da Ressurreição.

Rafael Fonteles

08h - Sussuapara

09h - Bocaína

10h30 - Santo Antônio de Lisboa

12h - Francisco Santos

15h30 - Paquetá

17h - Santa Cruz do Piauí

19h - Encontro em Picos

Geraldo Carvalho

07h30 - Entrevista em emissora de rádio em Floriano

09h - Panfletagem nas escolas do município de Floriano

14h - Sabatina em emissora de TV

Madalena Nunes

08h - Entrevista a portal de notícias

16h - Panfletagem na Praça da Bandeira

19h - Ato inter-religioso em homenagem a professora Sueli Rodrigues

Os candidatos Coronel Diego Melo (PL), Gessy Lima (PSC), Lourdes Melo (PCO) e Ravenna Castro (PMN) não enviaram suas agendas para a redação do Portalodia.com até a publicação desta matéria.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no