Confira os benefícios que o Brasil pode vivenciar com a legalização dos jogos

Os jogos de azar no Brasil já movimentaram economias de municípios inteiros, em um ambiente extremamente luxuoso frequentado por turistas estrangeiros e pela alta sociedade.



Porém, em 1946, os cassinos foram proibidos no Brasil sob a alegação de que os jogos são degradantes para o ser humano, se apoiando nas crenças religiosas do então presidente Eurico Gaspar Dutra.

No entanto, desde então há uma verdadeira luta para que os jogos voltem a ser legalizados no Brasil, visto que não faltam argumentos favoráveis a tal regulamentação.

Além das questões mais triviais, de acordo com Yuuma do site BrasilCasinos.com.br, um dos benefícios que passou a ser apontado como uma solução proveniente da legalização dos jogos no Brasil é a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 11, de 2022, também conhecida como a PEC dos enfermeiros.

A PEC que estabelece um piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras que trabalham nas instituições públicas, foi aprovada pelo Plenário do Senado por unanimidade em ambos os turnos, no entanto, não há uma clara fonte para financiamento da proposta.

Com isso, parte dos valores provenientes dos impostos pagos pelos cassinos para a sua implementação no Brasil seriam destinados para a pasta da saúde, com a intenção de cobrir os cofres públicos e permitir assim o financiamento da PEC dos Enfermeiros.

Somado a esses benefícios, a regulamentação dos jogos de azar no Brasil servem como uma "tábua de salvação" para uma série de problemas econômicos, dentre os quais se destacam os seguintes:

Geração de postos de emprego - Para que os cassinos possam funcionar, uma série de pessoas seriam empregadas, inicialmente no setor da construção civil, para promover as instalações, até o ramo de hotelaria e demais prestadores de serviços para os estabelecimentos;

Aquecimento da economia - Com um número maior de pessoas empregadas o valor de dinheiro circulando aumenta, todos passam a gastar mais e o poder de compra dos brasileiros volta a subir após uma vertiginosa queda, o que cria um ciclo de novas oportunidades, provocando o tão desejado aquecimento econômico;

Atrativos turísticos - Como as instalações dos cassinos seriam atreladas aos resorts, ao meno no texto aprovado na Câmara do Deputados e que tramita no Senado Federal, o local seria um grande atrativo para os turistas, que passam a investir dinheiro estrangeiro em uma série de setores da econômica, desde o lazer até serviços e varejo.

No entanto, na contração de todos os benefícios listados acima está o mesmo motivo que levou à proibição dos jogos de azar em 1946, os dogmas religiosos.

Alguns senadores e até mesmo o próprio Presidente da República, entende o tema como polêmico demais para ser tratado em um ano eleitoral, devido ao impacto negativo que isso pode gerar junto às lideranças religiosas.

Ou seja, o povo ainda tem que aguardar ainda mais para assegurar os benefícios listados acima por um único motivo, interesse político com a clara intenção de não afugentar votos em um ano eleitoral.

