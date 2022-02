Conheça Rafael Fonteles

Rafael Tajra Fonteles é secretário estadual da Fazenda do Piauí desde janeiro de 2015. Assumiu o cargo aos 29 anos de idade e hoje também coordena o PRO Piauí, um programa de investimentos do governo estadual. Em 04 de abril de 2019 foi eleito por unanimidade, aos 33 anos, presidente do Comsefaz, Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, sendo reeleito para o mesmo cargo em abril de 2021.





Foto: Jailson Soares/ODIA

Bacharel em Matemática aos 19 anos pela Universidade Federal do Piauí – UFPI, com obtenção de índice de rendimento acadêmico máximo (10,0). Mestre em Economia Matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-RJ, aos 21 anos, com obtenção de grau máximo (A). Premiado em Olimpíadas Internacionais de Química (2002), Física (2002) e Matemática (2004) na Holanda, Indonésia e Macedônia, respectivamente.

É consultor de investimentos registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Iniciou a carreira como Professor de Matemática do Instituto Dom Barreto e depois do Mestrado passou a se dedicar à carreira empresarial. Fundador e Sócio do Grupo Educacional CEV e da Econométrica Investimentos.

