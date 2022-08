Conselho do Fundeb reprova contas de Dr. Pessoa pelo quarto mês seguido

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de Teresina reprovou na última terça (30), pelo quarto mês seguido, a prestação de contas da aplicação dos recursos pela Prefeitura de Teresina. De acordo com o colegiado os R$ 45,6 milhões repassados no mês de junho foram aplicados irregularmente pela gestão de Dr. Pessoa.



O órgão cobra o ressarcimento de R$ 4 milhões correspondente a aquisição dos livros “Teresina Educativo”, suspensos pela justiça, além do pagamento do reajuste de 33% do piso salarial dos professores. Como já informado anteriormente a gestão concedeu apenas 16% de reajuste aos magistrados, percentual que de, acordo com o conselho, a constituição federal. O parecer é assinado por todos os dez representantes do conselho, porém quatro membros do apresentaram voto em separado.

A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação foram consultadas, porém até a publicação da matéria não se manifestaram.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

