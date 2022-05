Coronel Carlos Augusto acredita na eleição de 11 deputados no MDB

A chapa proporcional do MDB deve eleger um total de 11 deputados estaduais na eleição de outubro, defendeu nesta quinta-feira (05/05) o deputado Coronel Carlos Augusto, que trocou o PL pelo MDB durante a janela partidária. O deputado concorda com as projeções otimistas do presidente da Assembleia, o deputado Themístocles Filho.

Para ele, a estratégia da base governista está consolidada e deverá eleger uma grande bancada na Alepi. Carlos Augusto pontuou também que as articulações dos partidos terá reflexo para eleição de Rafael Fonteles. Por outro lado, ele defende que a oposição não terá dividendos suficientes para levar a disputa para o segundo turno.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“A eleição majoritária no Piauí será decidida no primeiro turno, pelo menos é o que vejo. Não temos ainda um candidato de terceira via que garanta um número de votos para levar a eleição para o segundo turno. Estou confiante no projeto e que o time é grande. A população não quer correr risco”, disse.

Carlos Augusto rechaçou o tom agressivo que já desponta para o pleito e usou o exemplo da capital Teresina para explicar que será necessário durante a campanha eleitoral mostrar para o Piauí que uma mudança de governo pode trazer riscos.

“Tenho certeza que o Rafael não vai enveredar por esse caminho (campanha agressiva). Vamos continuar levando para a população as proposta e prestando conta do que foi feito. Vamos mostrar tudo para a população não querer fazer uma mudança, como fez em Teresina, de forma equivocada”, finalizou.

