Coronel Nixon avalia avanço da candidatura e confia em uma vaga na Câmara federal pelo PSD

O candidato a Deputado Federal do PSD, Coronel Nixon Frota, fez uma avaliação positiva da evolução da sua candidatura. O militar disputa uma vaga em uma chapa concorrida com três deputados federais, Júlio César, Fábio Abreu e Marcos Aurélio Sampaio, além do ex-superintendente do DER, Castro Neto.



Nos últimos estudos de intenção de voto o candidato surgiu como um dos nomes mais lembrados nos grandes colégios, fato comemorado por Coronel Nixon. “Caminhando em Teresina e por várias cidades do interior e a minha percepção é que Rafael Fonteles deve levar no primeiro turno. Estamos brigando por uma quarta vaga no PSD para deputado federal”, afirmou.

O candidato ainda avaliou as propostas apresentados e defendeu a valorização dos profissionais de segurança. “O que eu percebo é que a questão segurança pública é um problema urgentíssimo muito importante para o Estado do Piauí como um todo, principalmente para a capital e a cidade de Parnaíba. As pessoas com quem temos conversado tem pedido muita ajuda para a segurança pública, tanto as pessoas quanto os profissionais da segurança. Não só em estrutura, como também no salário e na valorização dos trabalhadores, aumentando o efetivo e investir em inteligência para que esses órgãos sejam mais eficientes”, finalizou o militar.

