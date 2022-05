Coronel Nixon Frota lança pré-candidatura a deputado federal na quarta (25)

O Coronel Nixon Frota (PSD) anunciou para a próxima quarta (25) o lançamento da sua pré-candidatura a deputado federal pelo partido Partido Social Democrático. O militar fará parte da chapa proporcional da sigla que se formou por uma aliança cruzada entre MDB e PSD. O político disputará uma cadeira com três deputados federais, Júlio César, Fábio Abreu e Marcos Aurélio Sampaio, além de outros fortes candidatos.



No final da última semana, Coronel Nixon se reuniu com representantes da arquitetura piauiense e recebeu uma carta de intenções dos profissionais. “Recebi com muito prazer, na sede do PSD, meu grande amigo Gerardo Fonseca, Arquiteto e Conselheiro Federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU). Durante o encontro, ele me entregou uma carta de intenções que arquitetos de todo país concederão aos pré-candidatos, que deve servir como referência em seus planos de governo, com várias reivindicações e sugestões”, revelou o militar.

FOTO: Ascom Coronel Nixon Frota

Coronel Nixon ainda explicou que irá analisar o documento para tentar aplicar na segurança pública estadual os elementos da arquitetura. “Vamos estudar com muita atenção as solicitações dos nossos arquitetos e espero poder utilizar essas ideias para melhorar a segurança pública do nosso Estado do Piauí. Agradeço imensamente ao amigo Gerardo Fonseca por toda atenção, e aos profissionais de arquitetura em geral pelo olhar atento para a gestão pública e para o desenvolvimento dos nossos estados e municípios”, concluiu.





