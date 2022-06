Coronel Viana assume vice-presidência do PL no Piauí

O coronel Viana, que disputou a prefeitura de Picos na eleição municipal de 2020, é o novo vice-presidente do Partido Liberal (PL) no Piauí. Ele foi anunciado pela presidente do partido, Samantha Cavalca, nesta quarta-feira (15/06).

“É um momento importante em que temos que assumir responsabilidades em prol de um Piauí cada vez mais honesto e verdadeiro. Essa missão no partido do presidente Bolsonaro faz parte disso e reforça nosso comprometimento com um projeto estadual e nacional de garantir ao povo uma alternativa contra a corrupção e contra o atraso”, disse Viana.

Foto: Reprodução / O Dia

Ele é pré-candidato a deputado federal pela sigla e tem defendido pautas como a segurança pública, saúde, meio ambiente e desenvolvimento econômico. O PL no Piauí anunciou que disputará o governo do estado, com o Major Diego Melo, e a formação de chapa para deputado estadual e federal.

