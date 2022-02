De olho na eleição,16 gestores deixam o primeiro escalão do Governo do Piauí em Março

Um governo praticamente novo, assim deve ser a gestão do estado do Piauí a partir do dia 31 de março. Um levantamento feito pelo Portal O Dia mostra que 16 gestores do primeiro escalão, incluindo o governador Wellington Dias, deixam o governo para disputar as eleições de Outubro. A desincompatibilização é uma exigência legal para disputar cargos públicos, pela lei gestores que possuem postos na administração direta devem se desincompatibilizar até 180 dias antes do pleito, neste ano até o dia 02 de Abril.



O Secretário de governo, Osmar Jr, que conduzirá o processo, explicou como ocorrerá a saída de todos os gestores e salientou que a sintonia entre a vice-governador, Regina Sousa, e Wellington Dias, será fundamental para o equilíbrio do processo. “Devo sair acompanhando o governador Wellington dia 31, não deverei me candidatar e vou contribuir com o trabalho de articulação da chapa majoritária. Todos os secretários que serão candidatos também sairão até o mês de abril por uma exigência eleitoral. Acredito que será uma transição tranquila, a vice-governadora Regina Sousa tem uma sintonia muito boa com o governador Wellington Dias e uma aliança muito sólida”, disse o secretário.

Osmar deixou claro ainda que o critério principal para a substituição dos gestores será o técnico. “Não haverá problema de continuidade, vamos priorizar sempre pelo critério técnico, aqueles que ocuparem as pastas serão escolhidos pela capacidade técnica e temos certeza que terão ampla capacidade de conduzir todas as secretarias”, esclareceu o gestor.

FOTO: Arquivo ODIA

Veja abaixo a lista dos membros do primeiro escalão que devem deixar o governo:

Wellington Dias, Governador

Osmar Jr, Secretaria de Governo

Rafael Fonteles, Secretaria de Fazenda

Florentino Neto, Secretaria de Saúde

Fábio Xavier, Secretaria de Cidades

Zé Santana, Secretaria de Assistência Social

Janaínna Marques, Secretaria de Infraestrutura

Hélio Isaías, Secretaria dos Transportes

Flávio Nogueira Jr, Secretaria de Turismo

Fábio Novo, Secretaria de Cultura

Simone Pereira, Secretaria do Agronegócio

Alison Bacelar, Coordenador de Comunicação

Viviane Moura, Superintendente de Parcerias e Concessões

AnaMelka Cadena, Agrespi

Josiene Marques, Companhia de transporte público

Castro Neto, DER

Mainha, Superintendente de Representação em Brasília

