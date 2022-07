Debate do Dia estreia nesta quarta (13) na O Dia Tv

A O Dia Tv estreia nesta quarta-feira (13/07) o programa Debate do Dia, que abre a cobertura especial do Sistema O Dia de Comunicação das eleições 2022. A atração que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 20h30min é apresentado pelo jornalista Douglas Cordeiro, que recebe sempre um convidado. O Debate do Dia tem 1h de duração e vai ao ar no canal 23.1.

A diretora de jornalismo da O Dia Tv, Carmem Ramos, explicou que o Debate do Dia é um programa de entrevista que busca fugir da cobertura do dia a dia e abre espaço para discussão de ideias para o Piauí em um horário que o telespectador busca conteúdos mais completos.

Foto: Otávio Neto / O Dia

“A ideia é fazermos uma entrevista diferenciada, não aquela entrevista do dia a dia, e tentar tirar dos pré-candidato neste momento algo diferente. São entrevistas quentes com a participação de dois jornalistas. E vai estar no ar nesse momento de pré-campanha até a eleição”, disse Carmem.

Na estreia, o Debate do Dia recebe o pré-candidato a deputado federal Kléber Montezuma (Progressistas). Para ele, ele o programa fortalece a democracia ao ampliar o debate de ideias e colaborar para que o eleito forme sua consciência e escolha seus candidatos baseado em suas propostas.

“O sistema O Dia faz uma inovação. É preciso que quem quer ser candidato diga a população quais são suas ideias, quais suas propostas para melhorar a vida das pessoas. Considero que esse modelo de jornalismo que O Dia faz presta um relevante serviço ao fortalecimento da democracia. É bom para o eleitor formar a sua opinião”

