Decreto torna facultativo uso de máscaras, mas mantém obrigatoriedade em clínicas

O Governo do Piauí oficializou o fim da obrigatoriedade de máscaras em ambientes abertos, semiabertos ou fechados em decreto publicado no diário oficial da última segunda (16). A decisão já havia sido comunicada pelo Secretário de Saúde, Antônio Luís, na última semana. O decreto, porém, mantém obrigatório do uso de máscaras em consultórios por trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes em clínicas e unidades de saúde.



O documento pode ser acessado através do link.



Ainda no decreto o Governador Rafael Fonteles recomenda a continuidade do uso de máscaras para gestantes, idosos e imunossuprimidos, em qualquer ambiente. Assim como a frequente higienização das mãos com água e sabão ou com álcool.

Por fim o documento recomenda também a toda a população o cumprimento do ciclo vacinal completo, incluindo doses de reforços, para todas as idades recomendadas, de acordo com calendário vacinal definido pelo Ministério da Saúde.

