Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em São Francisco de Assis do Piauí

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência na cidade de São Francisco de Assis do Piauí, no sudeste piauiense, e em mais 14 cidades brasileiras atingidas por desastres naturais. A portaria que oficializa a medida foi publicada na edição desta segunda-feira (23) do Diário Oficial da União (DOU).

O decreto no município piauiense foi publicado devido a situação de estiagem na cidade, a medida também foi a causa da maior parte dos reconhecimentos concedidos. São oito ao todo, sendo que sete deles são do Rio Grande do Sul: Arroio Grande, Lajeado dos Bugres, Novo Cabrais, Rodeio Bonito, São João do Polêsine, Três Passos e Vicente Dutra. Além deles, a cidade de São Francisco de Assis do Piauí (PI) enfrenta o mesmo tipo de desastre.

FOTO: Ascom Defesa Civil

Em Minas Gerais, três localidades registraram chuvas intensas. São os casos de Ipanema, Santa Maria do Salto e Senhora do Porto. O excesso de chuvas também atingiu Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, e Tremendal, na Bahia.

Por fim, Morungaba, no estado de São Paulo, registrou enxurradas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Ministério da Integração