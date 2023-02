Deolindo diz que PT não abandona ideologias apesar de estar na base de Dr. Pessoa

O vereador Deolindo Moura (PT) comentou nesta sexta-feira (24) as críticas do líder do Palácio da Cidade, Antônio José Lira, contra o Partido dos Trabalhadores depois do posicionamento crítico de parte da bancada petista. O parlamentar defendeu a reorganização da base de Dr. Pessoa na Câmara, contudo, disse que os vereadores não abandonarão suas ideologias por conta de estar no grupo de sustentação do Executivo.

“O vereador Antônio José Lira está correto na reorganização da base. É um papel de líder. No que diz respeito ao Partido dos Trabalhadores, a bancada participa da gestão do prefeito. O que colocamos são as ‘bandeiras’. A bandeira do transporte público nunca esteve tão em evidência como nesse momento. Discutimos isso independente de base ou não”, exemplificou.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Deolindo apontou que a bancada tem interesse em discutir a situação do transporte coletivo da capital e citou as recentes medidas anunciadas pelo governador Rafael Fonteles (PT) que terão impacto de mais de R$ 1 milhão no déficit do sistema. Para ele, a solução do transporte público passar pela vontade política do prefeito.

“Não tem como não participarmos desse debate de forma independente na busca pela solução. A solução (do transporte coletivo) exige muito mais vontade política do que qualquer outra coisa. Ela passa pelo Executivo Municipal. A Câmara Municipal com a CPI já deu a solução do problema”, disse em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv.

