Deputada Rejane Dias renuncia ao mandato para assumir vaga no Tribunal de Contas no Piauí

A deputada federal Rejane Dias (PT-PI) renunciou ao seu mandato para assumir uma vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Em seu lugar assumirá o suplente José Maia Filho, do Solidariedade, para completar o mandato, que termina no dia 31 de janeiro próximo.

Rejane havia sido reeleita e não deverá tomar posse em 1º de fevereiro, mas ainda não encaminhou à Câmara dos Deputados a desistência do novo mandato. Se renunciar ao novo mandato, deverá tomar posse em seu lugar, como deputado titular, o primeiro suplente da federação PT-PV-PC do B, Merlong Solano, também do PT.

Merlong era suplente na legislatura anterior (2015-2019) e na atual (2029-2023) e assumiu o cargo de deputado diversas vezes, licenciando-se também por diversas vezes para assumir secretarias de Estado do governo do Piauí. Ele deixou de ser suplente e foi efetivado como deputado em 8 de julho de 2020, após a morte do deputado Assis Carvalho.

FOTO: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados





Com informações Agência Câmara