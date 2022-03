Deputado Coronel Carlos Augusto cobra o retorno das aulas presenciais na UESPI

O deputado estadual Coronel Carlos Augusto (MDB) solicitou, por meio de requerimento à Assembleia Legislativa (Alepi), que a Universidade Estadual do Piauí (Uespi) estipule uma data para o retorno das aulas presenciais. O documento, destinado ao governo estadual e à reitoria da Instituição de Ensino Superior (IES), foi lido durante a sessão plenária desta segunda-feira (14).

De acordo com o parlamentar, o avanço da vacinação entre a população e a liberação da realização de eventos com a presença de parte do público justificam o retorno das aulas na Universidade.

DATA MARCADA - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual do Piauí aprovou, na semana passada, duas Resoluções: Termo Aditivo II ao Calendário Acadêmico/Administrativo da UESPI 2021.1 e Calendário Acadêmico para o semestre 2021.2 com o retorno das atividades de ensino de forma presencial, marcado para 18 de abril próximo.

