Deputado Dr. Hélio demonstra confiança em vitória de Fonteles em Parnaíba

O deputado estadual Dr. Hélio (PL), um dos principais representantes da base governista no litoral, revelou em entrevista que confia na vitória dos candidatos da base em Parnaíba. A afirmação é feita duas semanas após o prefeito Mão Santa declarar seu apoio ao pré-candidato Silvio Mendes. Em uma rápida resposta Rafael Fonteles se reuniu com 12 vereadores da cidade no final de semana de carnaval e garantiu o apoio de 70% da câmara parnaibana.



Leia Mais:

Colégio histórico e entreposto fundamental para a eleição estadual no Piauí, Parnaíba deu uma expressiva vitória para Wellington Dias em 2018, na cidade litorânea o governador teve quase seis mil votos a mais que Luciano Nunes, mesmo o tucano sendo apoiado por Mão Santa. Já na eleição de 2014 o ex-governador Zé Filho venceu com tranquilidade Wellington Dias em Parnaíba, Zé Filho teve mais de cinco mil votos a frente de Wellington.

Dr. Hélio fez uma análise do histórico de Wellington em Parnaíba e destacou a autonomia dos eleitores de Parnaíba. “O governador sempre teve um bom desempenho em Parnaíba. É uma cidade que tem um eleitorado independente e acho que os avanços na cidade, feitos pelo governo, serão importantes na definição do voto”, disse o deputado.

FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

Zé Hamilton indefinido

Dr. Hélio ainda avaliou o possível apoio do ex-prefeito Zé Hamilton a oposição. Segundo ele o cenário ainda não estaria definido. “Eu acho que é natural o apoio do Mão Santa ao pré-candidato Silvio Mendes. Nem sei pra quê aquela encenação toda que vimos. Não vi ainda essa definição do ex-prefeito Zé Hamilton, não tive a oportunidade de conversar com ele e não sei qual a posição que ele vai tomar”, concluiu Dr. Hélio.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no