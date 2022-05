Deputado Evaldo Gomes nega definição do nome para a suplência de Wellington no senado

O deputado Evaldo Gomes, Solidariedade, negou que o partido já tenha escolhido o segundo suplente ao senado do ex-governador Wellington Dias. Recentemente a vereadora Fernanda Gomes chegou a afirmar que o vereador de Parnaíba, Daniel Jackson, seria o nome escolhido. Além de Wellington que será candidato a senador, a primeira suplência será indicação do PSD que apresentará o nome da ex-vereadora Jussara Lima.



Evaldo explicou que o Solidariedade trabalha com quatro nomes possíveis para ocupar a vaga. “Não está confirmado por que nós temos quatro nomes, o Caio Bucar, Edvan Silva, o ex-senador José Amauri e o nome do vereador Daniel Jackson, um vereador de dois mandatos que vai assumir a presidência da Câmara de Parnaíba. Essa definição se dará no momento oportuno. Não existe preferência, os quatro nomes tem as mesmas possibilidades”, afirmou o parlamentar.

FOTO: Jailson Soares/ODIA

A definição, porém, deve vir no próximo dia 03 de maio, quando a direção nacional do Solidariedade se reunirá. “O primeiro passo é buscar um diálogo com o governador e também da mesma forma com o presidente nacional Paulinho da Força. Agora no dia 03 o partido oficializa o apoio ao presidente Lula e vamos aproveitar a oportunidade para dialogarmos sobre a conjuntura política do Piauí. Dentro dessa discussão vamos colocar em pauta essa questão da segunda suplência”, finalizou o deputado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no