Deputado Fábio Abreu admite “sonho” de ser Prefeito de José de Freitas

O Deputado Federal Fábio Abreu (PSD) revelou em entrevista que tem o “sonho” de ser Prefeito da cidade de José de Freitas. O parlamentar é natural do município e tem o seu próprio irmão, Antônio Abreu, como vice-prefeito na cidade.



Derrotado na eleição para deputado federal, Fábio Abreu acabou ficando na primeira suplência do PSD e tenta alinhavar nos bastidores uma alternativa para o seu futuro político. O ex-secretário de segurança pode voltar a pasta ou até mesmo assumir uma cadeira na Câmara Federal em uma eventual licenciamento de algum deputado eleito do partido.

Na última quinta, Abreu se reuniu com o vice-governador eleito, Themístocles Filho, e conversou sobre o cenário atual para ocupar uma vaga na Câmara. Curiosamente o filho de Themístocles, o deputado Marcos Aurélio Sampaio (PSD), se reuniu com o Governador eleito, Rafael Fonteles, na última terça.

Abreu analisou a possibilidade de assumir uma Secretaria na gestão de Fonteles. “É lógico que existem possibilidades, essa de assumir como suplente caso algum deputado venha assumir uma secretaria é possível. Fico muito a vontade, não tenho nenhum objetivo de estar pressionando o Governador por essa situação, como também tenho disponibilidade de ajudar o Estado do Piauí participando da gestão. É assim que a gente sido transparente, estou em uma conversa com o vice-governador Themístocles e tudo vai depender desse resultado do próximo domingo”, declarou o deputado.

Sobre a hipótese de disputar a Prefeitura de José de Freitas, Abreu foi assertivo. “Qualquer cidadão de uma cidade, eu sou de José de Freitas e tenho o sonho de comandar uma cidade, principalmente quem tem aspirações, exerceu ou exerce mandatos políticos. É natural que qualquer um tenha esse sonho. Como filho da cidade eu tenho este sonho”, relatou.

O cenário no município da região metropolitana de Teresina está indefinido. O atual prefeito, Roger Linhares, está em segundo mandato e não disputará a reeleição. Seu principal aliado político, o irmão, superintendente do Ibama, San Martin Linhares, por lei também não poderá disputar a Prefeitura. O maior grupo de oposição também se enfraqueceu, com o falecimento do ex-prefeito Robert Freitas em 2021.

