Atualização: Fábio Xavier se licenciará para prestar contas da atividade como secretário

Atualização 14h21

Por meio da Assessoria de Comunicação a Assembleia Legislativa informou, após divulgar que o parlamentar se licenciaria para um tratamento de saúde, que o deputado estadual Xavier Neto (PT) ficará afastado das atividades parlamentares por mais de 120 dias e o pedido de licença tem como base o inciso III do artigo 237 do Regimento Interno que trata do afastamento não remunerado por motivos de interesse particular e não de saúde como divulgado. Com o afastamento do deputado assume a vaga o suplemente imediato que é o deputado Cícero Magalhães (PT).

“Pedi a licença sem vencimento para tratar de muitos assuntos relativos aos sete anos que permaneci na pasta das Cidades. Quero prestar contas das minhas atividades e tranquilizar meus amigos, não é motivo de saúde. Minha saúde está em perfeitas condições e agora vou ter esse tempo para prestar contas de todo o trabalho que fizermos na Secretaria das Cidades. Não é motivo de saúde houve um equívoco na leitura do pedido,” explicou o deputado na manhã de hoje durante entrevista.





Matéria Original



O deputado Fábio Xavier (PT) apresentou requerimento, na sessão plenária da última terça-feira (10), pedindo licença superior a 120 dias para realização de tratamento de saúde. Xavier retornou a Assembleia no final de março após deixar a Secretaria de Cidades, o retorno foi uma obrigação legal para que o parlamentar disputasse a reeleição.

Em seu lugar, deverá assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa o suplente Cícero Magalhães, do PT, que se afastou da Alepi em março com o retorno dos parlamentares que ocupavam cargos no Poder Executivo.

FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com Informações Ascom Alepi