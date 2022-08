Deputado Gessivaldo Isaías rompe com o governo e anuncia adesão a Silvio Mendes

O deputado Gessivaldo Isaías (Republicanos) confirmou na manhã desta segunda (29) adesão à chapa de oposição para o Governo do Piauí, encabeçada pelo candidato Silvio Mendes (UB). O deputado estadual rompe com a base governista após passar quatro anos indicando cargos no primeiro escalão da gestão de Wellington Dias. Juntamente com Gessivaldo Isaías, o então candidato a senador do Podemos, Fábio Sérvio, também confirmou que apoiará a candidatura de Joel Rodrigues. Ainda no evento várias lideranças do interior aderiram a candidatura de Silvio.



Filiado ao Republicanos, Gessivaldo segue um caminho diferente do presidente do partido no Piauí, João Pessoinha. Segundo o parlamentar suas bases conservadoras foram cruciais na tomada de decisão. “Meu sentimento é de estar atendendo as minhas bases que pediram. Eu tenho um eleitorado que me cobra uma posição e atendendo esse eleitorado eu estou decidindo dar o apoio a Silvio Mendes. As minhas bases eleitorais hoje são conservadora, liguei para todos os municípios e consultei todos, eles me pediram que acompanhasse o Dr. Silvio”, afirmou o deputado.

Já Silvio Mendes agradeceu o apoio e valorizou a força junto ao eleitorado conservador. “Com muita honra que recebo essa adesão, todo líder tem que ouvir as suas bases. As bases são as pessoas que confiam em você e nos representa é isso que ele ouviu de forma inteligente. Eu espero que essa reta final de campanha seja alegre como temos feito, andado por todos os cantos, que seja propositiva e que os piauienses possam julgar o melhor caminho”, disse o candidato a governador.

Primeira etapa

Segundo o senador Ciro Nogueira a chegada de Gessivaldo e Fábio Sérvio é só a primeira etapa de adesões. “É a primeira etapa. Da próxima vez vou ter que chegar aqui em um ônibus. Fábio Sérvio anunciará hoje apoio a Joel. A Gessy estamos conversando, vamos respeitar a candidatura dela. É um sentimento forte de união das oposições. O Gessivaldo é uma grande liderança, deputado de vários mandatos, representa uma parcela muito importante dos religiosos”, finalizou.

