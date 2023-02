Deputado Jadyel distribui mudas de árvores nativas em gabinete em Brasília

O deputado federal Jadyel Alencar (PV) fez uma ação um tanto quanto inusitada nesta semana em Brasília. Para inaugurar a primeira fase do seu"gabinete verde" distribuiu mudas de árvores e plantas nativas do cerrado para visitantes do gabinete e por onde passou dentro da Câmara.



(Foto: Divulgação)

Jadyel afirmou que quer um gabinete sustentável, com zero emissão de carbono e com uma pegada ambiental. As mudas de Cajueiros, Pintagueiras, Dracenas e Tuias foram adquiridas em um viveiro em Brasília. O deputado afirmou que pretende realizar ações similares no Piauí, em parceria com instituições ligadas à preservação ambiental.



(Foto: Divulgação)

